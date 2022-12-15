Вышел первый в мире учебник татарского языка для японцев

Татарка, проживающая в Японии, Мидзуки Сакурама вместе со своим другом Юто Хишиямой, победителем международной олимпиады по татарскому языку, написали первый в мире учебник татарского для японоговорящих. Благодаря книге можно выучить основную лексику и грамматику татарского языка. Книга содержит 20 уроков и около 1200 ключевых слов.

Мидзуки Сакурама рассказывает о том, что написать учебник она решила после того, как в 2017 году поняла, что в Японии невозможно найти пособия для обучения татарскому на ее родном языке. Тогда она дала обещание своим учителям и друзьям, что сама напишет эту книгу.