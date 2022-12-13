Вышел первый татарский 3D-анимационный фильм «Хава»

Известный исполнитель Салават Минниханов выпустил анимационный 3D-фильм «Хава» по мотивам рассказа Адлера Тимергалина. За графику отвечала альметьевская студия Айнура Давлетова «Dgraph», а сам певец выступил в роли продюсера.

«В одном из кинотеатров Казани мы презентовали свой первый 3D-анимационный фильм на татарском языке. Для нас это был вызов, как для кого-то взобраться на Эверест. Мы хотели понять, сможем ли мы реализовать то, что не реализовывал до нас никто в республике. И мы это сделали. Теперь идем дальше», – говорится в анонсе к видео.

Ранее проект «Миллиард.Татар» рассказывал историю о том, как выходец из Башкирии Айнур Давлетов нашел себя в Татарстане, организовав студию компьютерной графики в Альметьевске, а также оказался в титрах таких фильмов, как «Сердце Пармы», «Чемпион мира» или «Ибн Фадлан».