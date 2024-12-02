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Вышел новый декабрьский номер журнала «Чаян»
В преддверии Нового года вышел новый декабрьский номер журнала «Чаян». Читатель найдет в нём несколько карикатур, юморесок, стихов, пародий и анекдотов.
Актуальные новости в чаяновском преломлении собрало ИА «Тут-там информ». О новых проделках телефонных мошенников рассказывает фельетон «Опасные безопасники». Зайцы за рулем, фирмы-призраки и пропавшие эскулапы засветились в рубрике «Полный абзац!». Околодорожные шутки ждут читателя на страничке «Прокол», а безрецептурный юмор - в «Смехотерапии». Рассказы и карикатуры, выдержавшие проверку временем, можно найти в рубрике «Смех сквозь годы».
Кроме того, в журнальное меню вошли – чаянворд, игротека и загадочный уголок.
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