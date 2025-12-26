news_header_top
Общество 26 декабря 2025 09:36

Вышел новогодний эпизод «Простоквашино» с участием персонажа Владимира Путина

Премьера специального выпуска мультсериала «Простоквашино» под названием «Настоящий Новый год» состоялась онлайн. Одной из ключевых особенностей серии стало появление анимированного персонажа Президента России, сообщает «ТАСС».

По сюжету, на фоне подготовки семьи Дяди Федора к празднику между Шариком и Матроскиным возникают разногласия. Кот сомневается, что новогоднее обращение главы государства транслируется в прямом эфире. Чтобы проверить это, герои отправляются на Красную площадь, где происходит неожиданная встреча.

В ближайшие дни трансляция серии запланирована на телеканалах «Мульт», «Солнце» и «Мультиландия».

