Вышел альбом-каталог «Татарский костюм» из коллекций Российского этнографического музея

Образцы татарского костюма, хранящиеся в Российском этнографическом музее, представлены в новом альбоме-каталоге, который издан на трех языках и называется «Татар киеме» («Татарский костюм», Tatar Clothes).

На презентации издания в Казанском художественном училище им. Н.Фешина куратор проекта, доктор искусств Рауза Султанова рассказала, что альбом — совместный проект Института языка, литературы и искусств им. Г.Ибрагимова и Российского этнографического музея. «Во многих музеях есть коллекции татарского костюма. Самая большая коллекция — в Российском этнографическом музее», — отметила она.

Как представитель руководства республики гостей приветствовала начальник Управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан Кабинета министров РТ Ляйсан Низамова. Она поблагодарила тех, кто работал над каталогом, подчеркнув большую ценность издания.

По словам Раузы Султановой, альбом имеет энциклопедический характер, ведь наряду с искусствоведами и этнографами в его создании участвовали историки. К примеру, в книгу вошла статья сотрудника Института истории им. Ш.Марджани Искандера Измайлова. Доктор исторических наук Дамир Исхаков выступил в качестве рецензента.

«Проект очень оригинальный. Обычно такие проекты делают в форме каталога, и коллекции разделяют по категориям. Это издание разрушило традиции — татарский национальный костюм преподнесен здесь в историческом разрезе. Я считаю, что это очень правильный подход», — сказал Искандер Измайлов.

«С удовольствием ознакомилась со всеми статьями в книге. В этнографическом музее, действительно, собрано богатое наследие. Правда, наш музей не хуже. В нашем муниципальном музее тоже есть интересные экспонаты», — заметила искусствовед Лилия Саттарова.

Дамир Исхаков увидел воплощение исторических образцов, элементов костюмов в современной жизни. В качестве примера они привел головной убор Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Отрадно, что наши дизайнеры используют образцы, представленные здесь, в современных изделиях. Например, похожую тюбетейку я видел у Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Это ручная работа, подарок от одного из художников. Рустам Нургалиевич носит эту тюбетейку на разные мероприятия», — напомнил ученый.

На вечере выступили этнограф Дина Гатина-Шафикова, литературовед Миляуша Хабетдинова, дизайнер книги Розалина Мусабирова и другие.

Гостей вечера по видеозаписи приветствовали заведующая отделом этнографии Поволжья и Приуралья Российского этнографического музея Елена Колчина, научные сотрудники музея Л. Мишуринская, В. Холодная. Их статьи тоже вошли в альбом-каталог.

По словам Раузы Султановой, в книге представлены отрывки из трудов татарских ученых-просветителей Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри о татарском костюме.

Рауза ханум напомнила, что 21 марта — это тюркский Новый год Науруз, а также международный День поэзии. Она прочитала строки из рекламы начала прошлого века, написанные в виде стихотворения. «Эти стихи написаны в 1915 году, являются рекламой фирмы, торгующей каляпушами и другими головными уборами», — пояснила она.

PDF-версия альбома-каталога уже доступна интернет-пользователям. Она выложена в разделе с книгами на официальном сайте Института языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова.

Рузиля Мухаметова