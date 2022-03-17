Вышел академический 15-томник классика татарской литературы Галимзяна Ибрагимова

Институт языка, литературы и искусства имени Галимзяна Ибрагимова совместно с Татарским книжным издательством подготовили и издали 15-томное собрание сочинений классика татарской литературы, языковеда Галимзяна Ибрагимова. Выпуск академического 15-томника приурочен к 135-летию писателя.

«Планировалось, что в академическом издании будут 12 томов. Мы изучили все номера газет и журналов эпохи писателя 1905-1938 годов. Нашлось более 125 ранее неизвестных его статей. Поэтому пришлось увеличить число томов», — пояснила заведующая отделом текстологии ИЯЛИ Эльмера Галимзянова на пресс-конференции в «Татар-информ».

Кроме того, составители еще раз сверили уже вышедшие ранее в сборниках писателя материалы с источниками. Сокращения, отрывки вошли в новый сборник в дополненном виде. Все статьи в новом 15-томнике приведены без сокращений.

В первые пять томов вошли рассказы, повести, драматические произведения писателя, в том числе несколько вариантов повести «Татар хатыны ниләр күрми» и романа «Безнең көннәр», и два варианта запрещенной в советское время повести «Адәмнәр» о голоде в Поволжье.

Следующие пять томов включают статьи Галимзяна Ибрагимова по вопросам истории литературы, а также его труды по искусству, языковедению и методике преподавания языка. Еще пять томов посвящены публицистике, статьям и трудам относительно исторической и общественной мысли, в них также вошли несколько автобиографий, письма, документы, связанные с жизнью и деятельностью писателя, архивные материалы.

«Из ранее не изданных материалов читателю представлены труд ученого под названием „Древняя исламская культура“, а также более ста его статей. В 15-томник также вошли рецензии на произведения Ибрагимова, увидевшие свет в прессе того времени. Эти рецензии помогут читателю понять особенности формирования литературной репутации писателя и литературное движение той эпохи», — отметили спикеры.

Галимзян Гирфанович Ибрагимов родился 28 февраля (12 марта) 1887 года в деревне Султанмуратово Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Умер в Казани 21 января 1938. Классик татарской литературы, писатель, языковед, общественный деятель. Был репрессирован по обвинению в «султангалиевщине». Реабилитирован 24 сентября 1955 года.