Вышедшее из КХЛ рижское «Динамо» заявилось в Латвийскую хоккейную лигу

Рижское «Динамо» в сезоне-2022/23 выступит в Латвийской хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Латвии.

Стоит отметить, что всего в новом сезоне в чемпионате выступят шесть команд из Латвии и три – из Литвы. Победитель плей-офф лиги станет чемпионом Балтии. При этом команды из Латвии и Литвы, занявшие самые высокие позиции, будут признаны чемпионами своих стран.

Регулярный чемпионат Латвийской хоккейной лиги стартует 3 сентября.

Напомним, рижское «Динамо» выступало в КХЛ с момента основания в 2008 году. 9 марта 2022-го латвийский клуб объявил о выходе из состава КХЛ.