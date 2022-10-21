Выше, чем у других: глава Лаишевского района озвучил среднюю зарплату в муниципалитете

Заработная плата в Лаишевском районе Татарстана высокая по сравнению с другими районами республики. Это объясняется наличием маржинальных доходных предприятий в районе, заявил глава муниципалитета Ильдус Зарипов в прямом эфире на площадке ЦУР РТ.

«Если брать ICL, то средняя зарплата на предприятии превышает 100 тыс. рублей. Также высокая зарплата в „Казанском жировом комбинате“, здесь работает около 3 тыс. человек. Но это не говорит о том, что если, допустим, у нас средняя заработная плата около 70 тыс. рублей, то так получают во всех отраслях. Например, в сельском хозяйстве получают меньше — около 35 тыс. рублей. По этому показатель района занимает пятое место в республике. Также есть бюджетники и предприятия в других направлениях, где не такие высокие зарплаты», — заметил глава района.

Несмотря на то, что население Лаишевского района РТ с каждым годом увеличивается на 4-5 тыс. человек, предприятия муниципалитета испытывают потребность в рабочих кадрах.

По словам докладчика, возможность работать удаленно из любой точки страны, развитие транспортной логистики и близость к Казани увеличивает отток специалистов из района, который приводит к дефициту рабочей силы на предприятиях и промышленных площадках.

«Если обратить внимание на рынок труда, то можно увидеть спрос кадров на том же предприятии ICL, где требуется более 100 человек. Размещает вакансии и компания „Дорхан“, где требуется специалисты, рабочие профессии, инженеры, техники, сварщики, токари», — отметил докладчик.

Уровень зарегистрированной безработицы в районе составляет 0,16% от численности рабочей силы. На сегодняшний день в районе имеется 967 вакансий. На одного безработного гражданина приходится 27 вакансий.

Наиболее востребованы специалисты в пригородных населенных пунктах Лаишевского района, где наиболее динамично развиваются предприятия и создаются новые рабочие места. Основная часть вакансий — обрабатывающие производства — 412 свободных рабочих мест, IT-сфера — 148 свободных рабочих мест, торговля — 65 свободных мест.