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Высадка деревьев в Татарстане за год на 1 тыс. гектаров превысила вырубку
В Татарстане в 2023 году высадили 3,6 тыс. гектаров деревьев, а вырубили 2,5 тыс. гектаров. Об этом в эфире «ТатарстанОнлайн» рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«Проведены также [работы по закладке] 1,4 тыс. гектаров овражно-балочных, полизащитных насаждений. Они требуют соответствующего ухода, мы над этим постоянно работаем», – прокомментировал спикер.
Кузюров также отметил, что деревья активно возобновляются еще и естественным путем. Так, более 2 тыс. гектаров в республике восстановили благодаря агроуходу, прореживаниям и другим подобным способам.
Напомним, в России с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина реализуется национальный проект «Экология», в рамках которого ведутся работы по нескольким федеральным программам, которые призваны сохранить лесной комплекс страны.
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