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На главную ТИ-Спорт 11 июля 2025 09:56

Выручку с билетов матча «Шинник» - «Урал» отдадут Загре, у которого обнаружили рак

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Выручку с билетов матча «Шинник» - «Урал» отдадут Загре, у которого обнаружили рак
Фото: shinnik.com

Вырученные средства с продажи билетов на матч стартового тура Первой лиги между «Шинником» и «Уралом» отправятся бывшему футболисту ярославского клуба Бену Загре. Об этом сообщает Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

У защитника обнаружили рак в начальной стадии, ему предстоит операция в Германии, сообщает источник.

Напомним, Бен выступал за «Шинник» с февраля 2024 года. За команду он отыграл 44 матча, где забил четыре мяча и отдал одну передачу. В минувшем сезоне он был признан лучшим игроком ярославского клуба.

«Шинник» финишировал на 14-м месте в таблице Первой лиги сезона 2024/25.

#фк урал #спорт #футбол #премьер-лига
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