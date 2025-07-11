Выручку с билетов матча «Шинник» - «Урал» отдадут Загре, у которого обнаружили рак

Фото: shinnik.com

Вырученные средства с продажи билетов на матч стартового тура Первой лиги между «Шинником» и «Уралом» отправятся бывшему футболисту ярославского клуба Бену Загре. Об этом сообщает Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

У защитника обнаружили рак в начальной стадии, ему предстоит операция в Германии, сообщает источник.

Напомним, Бен выступал за «Шинник» с февраля 2024 года. За команду он отыграл 44 матча, где забил четыре мяча и отдал одну передачу. В минувшем сезоне он был признан лучшим игроком ярославского клуба.

«Шинник» финишировал на 14-м месте в таблице Первой лиги сезона 2024/25.