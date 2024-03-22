Выручка Х5 в 2023 году выросла на 20,8% до применения МСФО

У группы X5, владеющей сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», в 2023 году выросла выручка на 20,8%. Такие данные следуют из финансового отчета компании до применения МСФО.

При этом рост чистой выручки цифровых бизнесов составил 75,7% год к году или 123,6 млрд рублей.

Валовая рентабельность до применения МСФО составила 24,1%. Рентабельность EBITDA3 до применения МСФО – 6,9%. Рентабельность чистой прибыли – 2,9%, а чистый долг/ EBITDA4 на 31 декабря 2023 года до применения МСФО – 0,87х.

«X5 продолжила активно расширять свою розничную сеть, достигнув отметки в 24 472 магазина во всех трех форматах, а также развивать онлайн-сервисы, позволяющие обеспечить наилучший омниканальный покупательский опыт. В 2023 году X5 продемонстрировала двузначный рост выручки – 20,8% год-к-году, а также хорошую динамику роста сопоставимых продаж – на уровне 9,6% – при поддержании рентабельности по EBITDA на отметке 6,8%», - рассказал главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.