Выручка татарстанских селлеров за первый квартал 2022 года достигла 8,2 млрд рублей

Выручка татарстанских селлеров за I квартал 2022 года составила 8,2 млрд рублей. Об этом сообщил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Государственного Совета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Это не средний бизнес, это самый малый бизнес — индивидуальные предприниматели, самозанятые. И выручка продолжает расти», — сказал бизнес-омбудсмен.

По словам Абдулганиева, с конца 2020 года по конец 2021-го количество селлеров выросло в семь раз — до 23 тыс. Их товарооборот также увеличился почти в семь раз и в прошлом году составил 25,1 млрд рублей.

«За I квартал 2020 года количество компаний выросло до 27 890. Рост произошел на 18,5%. Доля Татарстана в обороте маркетплейсов по Приволжскому федеральному округу в 2020 году составила 17%, в прошлом году — уже четверть. По России в 2020 году доля Татарстана была 0,62%, в 2021 году — около 2,5%. Доля Татарстана в обороте всей розничной торговли в ПФО составляет 16,6%», — отметил он.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в Татарстане на сегодня насчитывается 5 тыс. объектов инфраструктуры интернет-торговли. В этом году планируется инвестировать в эти объекты на уровне прошлого года — 10 млрд рублей. Средства в первую очередь пойдут на развитие складской инфраструктуры.

По обороту интернет-торговли за прошлый год Россия находится на девятом месте. Мировые лидеры — Китай и США. В целом по РФ за прошлый год объем рынка электронной торговли вырос в 1,5 раза.