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Экономика 13 февраля 2025 11:51

Выручка сельхозформирований Татарстана впервые превысила 200 млрд рублей

Выручка сельхозформирований Татарстана по итогам прошлого года впервые превысила 200 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в 2023 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий увеличивается на 6%. Рентабельность отрасли ожидается на уровне 10%. Безусловно, такая доходность, с учетом высокой инфляции, не генерирует достаточную прибыль для расширенного воспроизводства», – сказал он.

К тому же, по словам Зяббарова, инвестиционная нагрузка серьезно сказывается на финансовых результатах отрасли.

«За республикой – более 25% от всех капвложений в Приволжском федеральном округе. В целом за прошедшие пять лет сумма инвестиций превысила 165 млрд рублей», – подчеркнул он.

Министр отметил, что задача этого года – не только сохранить темпы эффективности производства, но и снизить нерациональные расходы.

#сельское хозяйство татарстана #агропромышленный комплекс #минсельхозпрод рт
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