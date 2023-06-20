Выручка российских компаний за год впервые в истории превысила 1 квадриллион рублей

Российские компании за 2022 год задекларировали перед налоговиками выручку в 1268 трлн рублей, то есть почти в 1,3 квадриллиона. Порог в 1 квдрлн выручка компаний превысила впервые в истории РФ, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

По сравнению с 2021 годом выручка увеличилась почти вдвое, тогда она равнялась 655 трлн рублей. Однако прибыль российских фирм выросла лишь на 5,9% — с 29,4 трлн рублей в 2021 году до 31,1 трлн в 2022-м. С учетом средней инфляции за 2022 год в 13,8% прибыль фактически уменьшилась в реальном выражении.

Вместе с тем номинальный ВВП РФ в 2022 году составил 153 трлн рублей. Таким образом, выручка организаций, согласно данным налоговой отчетности, оказалась эквивалентна восьми годовым ВВП.

В самой ФНС увеличение доходов компаний связали с «ростом экспортной выручки <…> в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также [с] восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги». Увеличение прибыли налоговики также объяснили ситуацией в нефтегазовом секторе (в том числе «ростом средних фактических цен реализации природного газа на экспорт»).

Профессор кафедры экономической социологии департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко заметил, что ощутимый рост выручки при незначительном увеличении объема прибыли свидетельствует о скачкообразном увеличении издержек. Он упомянул разрыв цепочек поставок и рост затрат на логистику.

Директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко в свою очередь обратил внимание на инфляцию, а также на увеличение скорости обращения денег.

Отраженная в данных Федеральной налоговой службы выручка представляет собой доходы, агрегированные из деклараций по налогу на прибыль, а прибыль — это разница между доходами и расходами из тех же деклараций.