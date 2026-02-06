news_header_top
Экономика 6 февраля 2026 14:27

Выручка резидентов «Химграда» в 2025 году выросла на 20%

Выручка резидентов технополиса «Химград» в Казани в 2025 году выросла на 20% до 115,7 млрд рублей. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора технополиса Алексей Грушин, отвечая на вопрос «Татар-информа» после заседания рабочей группы по вопросам реализации федеральных программ в Татарстане.

«По итогам 2025 года на территории технополиса «Химград» работает 366 производственных компаний, создано более 10,5 тыс. рабочих мест. Совокупная выручка наших резидентов более 115 миллиардов рублей, что если сравнить с 24-м годом, прирост составил порядка 20%», – сообщил Грушин.

Технополис «Химград» отметит в этом году 20-летие. Территория занимает более 130 га, а совокупная площадь объектов недвижимости – 700 тыс. кв. м.

#технополис химград #выручка #резиденты
«Сдал следствию оборотней в погонах»: суд отправил в колонию экс-опера уголовного розыска

На выходных снегопады вновь обрушатся на Татарстан – ожидается до месячной нормы осадков

