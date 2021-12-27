Выручка промплощадок Татарстана достигла 320 млрд рублей

Оборот промышленных площадок в Татарстане достиг 320 млрд рублей, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции.

«Очень серьезно мы смотрим на промышленные парки, индустриальные площадки. Резидентами ТОСЭРов являются более 1,5 тыс. предпринимателей, создано 40 тыс. рабочих мест. Хотел бы отметить КИП „Мастер“ и его 170 млрд рублей выручки, ОЭЗ „Алабуга“ — 120 млрд рублей. Серьезно развивается Иннополис, который сориентирован на решение федеральных задач. Большую программу видим в части цифровизации», — сказал Минниханов.

Также Президент затронул тему пандемии, которая негативно сказалась на предприятиях малого и среднего бизнеса (МСБ).

«В период пандемии малый и средний бизнес оказался не в самой лучшей ситуации. Тем не менее работа по поддержке МСБ есть, и она продолжится», — заверил Президент.