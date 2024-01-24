Выручка продавцов на ресурсах РМЦ по итогам 2023 года составила 165,2 млрд рублей

Выручка, полученная республиканскими продавцами в ресурсах Республиканского маркетингового центра (РМЦ), по итогам 2023 года превысила 165,2 млрд рублей. Количество самих продавцов выросло с 4,3 до 4,5 тыс. Об этом «Татар-информу» сообщили в Агентстве по госзаказу Республики Татарстан (АГЗРТ), которое управляет электронными площадками биржевой торговли федерального уровня.

По итогам 2023-го выросла суммарная выручка продавцов в районах Татарстана, но сократилась в Казани, которая обеспечивает основной вклад в общий оборот площадок РМЦ. В разрезе отдельных районов, конечно, ситуация разнородная – некоторые сработали в плюс, некоторые в минус.

Лидерство в рейтинге РМЦ сохранил Сабинский район, также в ТОП-10 по относительным объемам выручки в пересчете на 10 тыс. населения вошли Казань, Балтасинский, Апастовский, Тукаевский, Алексеевский, Тюлячинский, Бавлинский и Зеленодольский районы, а также Набережные Челны.

Напомним, РМЦ как «агрегатор функций по продвижению на рынки продукции региональных поставщиков» был создан по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для привлечения к электронным закупкам максимального числа поставщиков из республики.

Закупочный модуль РМЦ построен на базе общероссийской системы электронной торговли, с общим доменным именем Zakazrf.ru. Он объединяет федеральные площадки для бюджетных закупок по ФЗ-44, коммерческих торгов по ФЗ-223, площадку по реализации имущества и прав, а также агрегатор «Биржевая площадка» bp.Zakazrf.ru.