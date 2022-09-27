За год выручка продавцов из Татарстана на маркетплейсах может достигнуть 50 млрд рублей

По итогам 2022 года выручка селлеров из Татарстана может составить 50 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

«Выручка селлеров Татарстана за первые полгода этого года составила 25 млрд рублей. По оценкам, к концу года мы выйдем на сумму в 50 млрд рублей. Соответственно, год к году рост может произойти в два раза», – сказал он.

По данным агентства Data Insight, объем электронной торговли в России за первые шесть месяцев 2022 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, достигнув 2,2 трлн рублей.

Абдулганиев уточнил, что доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж выросла на треть, составив 11,2%. Год назад показатель был на уровне 8,8%.