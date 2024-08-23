Выручка предприятий СИБУРа в РТ в первом полугодии 2024 года выросла на 10%

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» (входят в группу СИБУР) раскрыли финансовую отчетность за первое полугодие 2024-го по РСБУ. Согласно опубликованным данным, совокупная чистая прибыль предприятий по сравнению с аналогичным показателем 2023 года выросла на 124% - с 14,4 млрд до 32,3 млрд рублей. Выручка увеличилась на 10% - со 152,2 млрд до 167,4 млрд рублей.

Отчетность демонстрирует рост прочих доходов и снижение прочих расходов «Нижнекамскнефтехима». Как уточнили на предприятии, динамика главным образом обусловлена курсовыми разницами.

«Рост объёмов выручки и прибыли до налогообложения «Нижнекамскнефтехима» демонстрирует устойчивость нефтехимии к внешним вызовам. На «Казаньоргсинтезе» финансовые результаты ограничены из-за остановки одного из реакторов синтеза полиэтилена для модернизации. На объекте завершаются пуско-наладочные работы, после ввода ожидается рост выручки и прибыли», — поделился гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

Он уточнил, что улучшение финансовых результатов обоих татарстанских предприятий «СИБУРа» во втором квартале в сравнении с первым связано с восстановлением продаж полимеров на российском рынке. Компания последние пару лет замещает катализаторы и специальную химию, а также выходит на новые рынки сбыта в условиях профицита предложения в мире.

Еще предприятия продолжают реализовывать инвестпрограмму в республике, вкладывают в улучшение условий труда работников. В общей сложности инвестиции составили около 500 млрд рублей. Спикер поделился, что, например, в Нижнекамске реализуют крупные проекты, связанные с новым этиленовым комплексом ЭП-600. Помимо этого, компания решила построить производство этилбензола, стирола и полистирола, металлоценового полиэтилена.

«В Казани «СИБУР» приступил к созданию собственного центра исследований и разработок. Это послужит усилением позиций предприятий на российском рынке за счёт повышения клиентоцентричности, разработки и выпуска новых марок полимеров, потребность в которых есть на российском и зарубежном рынках», — резюмировал Яруллин.

Замминистра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов, в свою очередь, добавил, что адаптация к внешним вызовам и умение подстраиваться под реалии российского и мирового рынка являются одной из причин устойчивости нефтехимических предприятий. В качестве примера адаптивности он привел выпуск марок полимеров под запрос переработчиков.

«К примеру, на КОСе за прошлый год наладили выпуск 5 новых марок полиэтилена и 3 марок поликарбоната, которые используются в автомобилестроении и сельском хозяйстве», — рассказал Гуськов.

Спикер также отметил в качестве факторов роста заметное увеличение продажи продукции предприятий в РФ относительно 2022 и 2023 годов.

«Рост потребления полимеров в России обусловлен переориентацией экспортных направлений продаж на внутренние, реализацией новых масштабных инфраструктурных проектов», - объяснил Гуськов.