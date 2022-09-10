Выручка от животноводства в Татарстане выросла почти до 70 млрд рублей

Выручка сельхозформирований за 8 месяцев составила порядка 86 млрд рублей, рост составляет 16%. На отрасль животноводства приходится 79-69 млрд рублей, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

От реализации молока удалось вручить – 33 млрд рублей, мяса скота и птицы – 32 млрд рублей, яиц – 4,4 млрд рублей, доложил Зяббаров.

«Всего за отчетный период произведено более 1 млн тонн молока, 275 тыс. тонн мяса, получено 821 млн штук яиц. На Татарстан приходится 8% всего российского молока», – добавил министр.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября составило 642,5 тыс. голов. Увеличилась численность скота в 17 районах из 43, в том числе в Мамадышском, Кукморском, Атнинском и Сабинском районах, сообщает пресс-служба Президента РТ.