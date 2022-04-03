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Ру Тат
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Экономика
3 апреля 2022  18:06

Выручка казанских баров выросла на 80% после разрешения работать ночью

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После отмены ограничения на работу после 23:00 кафе и рестораны Казани отметили рост выручки. В некоторых барах она подскочила сразу на 80%, рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

«У кафе и ресторанов выручка выросла от 15 до 20% за счет продления часов работы в выходные дни», - передает ее слова ТАСС.

Шарафутдинова отметила, что теперь гостям не обязательно торопиться покинуть заведение после 23:00. И это вернуло лояльных клиентов во многие точки общепита. 

Ассоциация рестораторов усмотрела рост интереса к проведению досуга в барах, кафе и ресторанах.

Шарафутдинова при этом указала, что доковидных показателей общепит еще не достиг. Однако она считает, что бизнес сможет восстановиться «если не будет очередных потрясений».

#общепит #рестораны #бары
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