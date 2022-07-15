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Ру Тат
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Экономика
15 июля 2022  16:58
Эльвира Зайнулина

Выручка КАМАЗа в первом полугодии выросла на 9%

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Выручка компании «КАМАЗ» за первые шесть месяцев 2022 года достигла 122,5 млрд рублей, что на 9% выше аналогичного периода 2021-го, следует из бухгалтерского отчета компании по РСБУ. 

Себестоимость продаж выросла почти на 3% – до 105,6 млрд рублей. 

Валовая прибыль достигла 16,8 млрд рублей – в 1,6 раза больше, чем годом ранее. 

Прибыль от продаж предприятия выросла в 2,6 раза – до 9,2 млрд рублей. 

Чистая прибыль компании в первом полугодии оказалась почти на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Она составила 2,7 млрд рублей.

#камаз
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