Выручка «КАМАЗа» по МСФО в 2023 году составила 370,3 млрд рублей

Консолидированная выручка группы организаций ПАО «КАМАЗ» составила 370,3 млрд рублей (+27% за год). Чистая прибыль производителя грузовиков в прошлом году достигла 16,9 млрд рублей. Такие данные следуют из отчета по МСФО татарстанской компании.

Уточняется, что выручка выросла благодаря увеличению продаж в сегментах грузовых автомобилей и пассажирского транспорта (автобусов и электробусов).

«Увеличение объёмов продаж, эффективное использование инструментов клиентского финансирования, инициативы по снижению издержек и повышению производительности труда привели к получению годовой чистой прибыли в сумме 16 млрд 877 млн рублей», — говорится в сообщении «КАМАЗа».

Также группа показала положительный операционный денежный поток в сумме 52 млрд рублей. Такой рост позволит поддержать комфортные показатели долговой нагрузки.

Чистый долг на конец 2023 года составил 57,2 млрд рублей (-16% за год). Соотношение чистого долга к EBITDA за тот же период составило 1,7 раза.

Еще в 2023-м «КАМАЗ» все также реализовывал проекты, связанные с обновлением моделей, в том числе на санкционноустойчивой базе. Инвестиционная программа реализована в объеме 8,6% от выручки.

Как сказал гендиректор компании Сергей Когогин, «КАМАЗ» осознает важность обеспечения технологического суверенитета страны, поэтому компания будет и дальше развивать модельный ряд автомобилей К5, локализовать автокомпоненты для линейки мало- и среднетоннажных автомобилей «Компас».

«Кроме того, мы будем и далее совершенствовать производство и технику для участия в реализации федеральных проектов по обновлению пассажирского автотранспорта для регионов и муниципалитетов России», – резюмировал руководитель.