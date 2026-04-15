Выручка IТ-отрасли Татарстана за год достигла 270 млрд рублей

Выручка IT-отрасли Татарстана за прошлый год составила 270 млрд рублей. В республике работают более 3,5 тысячи IT-компаний, в которых занято 42 тысячи специалистов. Об этом рассказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«На реализацию программных мероприятий отрасли в прошлом году направлено более 5,5 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей привлечено из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экономика данных», – заявил он.

Песошин добавил, что благодаря различным мерам поддержки предприятия особой экономической зоны «Иннополис» и IT-парка смогли привлечь 1,3 млрд рублей.

Кроме того, по словам Премьер-министра, в республике проводится работа по устранению цифрового неравенства. Так, в сельской местности построено 159 базовых станций.

«Высокоскоростным интернетом обеспечены более 33 тыс. жителей сельских территорий. В целом широкополосным интернетом охвачено 97% населения республики», – заключил он.