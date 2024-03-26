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Выручка ИТ-компаний в России за 2023 год выросла на 43%
Выручка ИТ-компаний в России по итогам 2023 года выросла на 43% и составила 5,5 трлн рублей. Предварительные данные федеральное Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило в своем телеграм-канале.
«Она [выручка] в 2,6 раза больше, чем в 2019 году», – отмечается в сообщении.
Глава ведомства Максут Шадаев рассказал о результатах деятельности министерства за прошедший год на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он доложил, что выручка от реализации отечественных решений составила 2,8 млрд рублей (рост на 31% за 2023 год), количество специалистов увеличилось до 857 тыс. человек (почти на 13%), доля ИТ-отрасли в ВВП приблизилась к 2% (рост в 1,5 раза за 5 лет).
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