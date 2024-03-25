Выручка группы «Эталон» выросла до 88,7 млрд рублей

Выручка группы компаний «Эталон» выросла до 88,7 млрд рублей. Это на 10% больше, чем по итогам 2022-го (80,5 млрд рублей). Такие данные следуют из годового отчета по группы МСФО.

Валовая прибыль, согласно опубликованным данным, составила в прошлом году 29,9 млрд рублей (в 2022-м было 28,2 млрд рублей).

При этом чистой прибыли у «Эталона» в 2023-м не было. Компания закрыла год с убытком в 3,3 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году чистая прибыль группы достигла 13 млрд рублей (данные приведены до налогообложения).

Базовый (раздвоенный) убыток на каждую акцию компании по итогам 2023 года составил 8,79 рублей. При этом в 2022-м на каждую ценную бумагу компания дала прибыль 33,77 рубля.

Группа «Эталон» – это одна из крупнейших компаний в сфере строительства в России, основанная в 1987 году. В 2021 году компания начала программу региональной экспансии и уже вышла с новыми проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани.