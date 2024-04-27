Выручка ГК «Таттелеком» за 2023 год по МСФО составила почти 11 млрд руб.

ПАО «Таттелеком» (ММВБ: TTLK), один из крупнейших операторов связи в Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе, объявило результаты деятельности группы компаний (ГК) за 2023 год согласно аудированной консолидированной отчетности по МСФО.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» выросла на 5,1 % – с 2 496 млн руб. в 2022 году до 2 623,7 млн руб. в 2023 году. Выручка ГК «Таттелеком» за 2023 год по МСФО составила 10 919,9 млн руб., что на 5,7 % выше показателя 2022 года (10 330,3 млн руб.). Основной прирост обеспечили доходы по услугам доступа в интернет, видеонаблюдения и подвижной связи. В сегменте видеонаблюдения доходы выросли на 15,6 % – с 212,8 млн руб. до 246 млн руб., по услугам подвижной связи – на 12,1 % (с 1 587,4 млн руб. до 1 779,4 млн руб.) и по доступу в Интернет на 3,3 % – с 4 297,4 млн руб. до 4 437,1 млн руб. Выручка по услугам для организаций приросла на 5,3 % – с 5 101,9 млн руб. до 5 370,4 млн руб.

Значение EBITDA за 2023 год составило 3 665,4 млн руб., что на 11,9 % ниже показателя за 2022 год (4 160,9 млн руб.). Показатель OIBDA снизился с 4 053,7 млн руб. до 3 503,8 млн руб., или на 13,6 %. Как сообщалось ранее, незначительное снижение рентабельности обусловлено ростом издержек в связи с удержанием уровня стоимости тарифов на услуги связи и существенным увеличением фонда оплаты труда, вынужденно повышенного на фоне общей тенденции на рынке.

В 2023 году, как и в предыдущий период, отсутствовала задолженность по банковским кредитам, размер текущих чистых денежных потоков от операционной деятельности – 2 994,5 млн руб. В условиях значительного роста ставок на фоне повышения инфляции процентные доходы по депозитам ГК «Таттелеком» год к году приросли с 334 млн руб. до 392 млн руб.

Работы на мобильной сети «Летай» в 2023 году продолжились в плановом режиме. Было построено и модернизировано более 400 базовых станций. Всего было охвачено более 200 населенных пунктов Татарстана. Согласно итоговой статистике, прирост трафика достиг 23 % год к году, показатели неуспешных голосовых соединений (GSM) снизились на 61 %, количество обрывов пакетных соединений (LTE) сократилось на 11 %, скорость передачи данных LTE выросла на 6,3 %.

Построенная в 2023 году сеть по технологии GPON обеспечила доступность высокоскоростного интернета для 97 тыс. домохозяйств в отдаленных районах и пригородных поселках Татарстана. В рамках проекта IP-домофонии было установлено порядка 5,7 тыс. панелей с охватом 150 тыс. квартир. На начало 2024 года всего на сети насчитывалось 12 тыс. цифровых домофонов в 16 населенных пунктах Татарстана. Среди них есть города, уровень безопасности и комфорта граждан которых существенно повысился благодаря увеличению охвата видеомониторингом придомовой территории: Бугульма, Набережные Челны и Иннополис. Другим приоритетным направлением является видеонаблюдение, по проектам которого ПАО «Таттелеком» продолжает оставаться одним из крупнейших операторов в Республике Татарстан. По итогам 2023 года прирост составил 9,5 тыс. камер на объектах дорожной инфраструктуры, территориях общественных мест и т.д.

Напомним, ранее были опубликованы финансовые результаты ГК за 2022 год по РСБУ, и в марте 2024 года Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1 018 645 126,67 руб. (0,04887 руб. на 1 акцию).

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