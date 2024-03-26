Выручка «Газпрома» в 2023 году «упала» почти на 30%

Выручка «Газпрома» в 2023 году составила 5,62 трлн рублей. Это на 29,5% меньше, чем в 2022-м (7,97 трлн рублей). Валовая прибыль по итогам прошлого года также снизилась до 1,2 трлн рублей (в 2022-м было 3,2 трлн рублей). Такие данные следуют из отчета по РСБУ компании.

Чистая прибыль компании составила 695,5 млрд рублей. Это на 6,9% меньше, чем в 2022-м (было 747,2 млрд).

Дебиторская задолженность «газового гиганта» на конец четвертого квартала 2023 года составила 2,595 трлн рублей против 2,899 трлн рублей на конец 2022-го. Кредиторская задолженность на конец четвертого квартала выросла до 1,324 трлн рублей с 1,265 трлн рублей на конец 2022 года.