Выручка «Газпром нефти» по МСФО превысила 3 трлн рублей в 2023 году

3,5 трлн рублей выручки получила «Газпром нефть» по итогам работы 2023 года. Это на 3,2% больше относительно данных 2022 года (3,4 трлн). Из этой суммы 641 млрд рублей составила чистая прибыль компании, что на 14% меньше, чем в 2022-м (751 млрд). Такие данные следуют из отчета «нефтяника» по МСФО.

Компания также получила в 2023 году значительный свободный денежный поток в размере 400,5 млрд рублей. Относительно 2022 года данный показатель вырос на 71,7% (было 233,2 млрд).

Чистый долг (EBITDA) по итогам прошлого года составил 0,26. Для сравнения: за год этот показатель увеличился на 85,7% (было 0,14%). В свою очередь, показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) составил 1,3 трлн рублей.

«Динамика показателя обусловлена изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки», - прокомментировал опубликованные данные председатель правления «Газпром нефти» Алесандр Дюков.

Он подчеркнул, что «Газпром нефть» продолжит расти, как бизнес, и эффективно развиваться, обеспечивая высокую доходность для акционеров и инвесторов.