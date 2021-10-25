Взамен вырубленных возле парка «Континент» лип и елей высадят новые деревья

В Дирекцию парков и скверов Казани обратились жители Ново-Савиновского района города, которые пожаловались на вырубку лип и елей неподалеку от парка «Континент». По данным городских властей, вырубка деревьев проходила напротив парка на законных основаниях в связи со строительством пункта общественного питания и будет компенсирована.

«Разрешить заявителю до начала производственных работ пересадить 24 дерева, один кустарник, вырубить 12 деревьев, в том числе два аварийных, снести 1,4 тыс. кв. метров газона, попадающих в зону производства работ <…>», — говорится в документе, пописанным председателем Комитета внешнего благоустройства Казани Игорем Куляжевым.

При этом заявителю необходимо «возместить фактические затраты на восстановление нарушенного состояния окружающей среды в бюджет МО Казани» и провести компенсационное озеленение, а именно — «пересадить 24 дерева, один кустарник, посадку в осенний период 2021 года 16 деревьев».

Несмотря на то, что вырубка деревьев будет компенсирована, местные жители продемонстрировали свое недовольство, о чем свидетельствуют сообщения в соцсетях.

«Какой-то нехватки пунктов общественного питания район не испытывает, наоборот, в последнее время с этой локации ушло несколько пекарен, пиццерия поменялась на вок, а также закрылся ресторан <…>. Было бы неприятно выяснить, что в итоге под «Пунктом общественного питания» окажется как-то бар или ресторан, так как его наличие будет совсем неуместно в непосредственной близости от детского парка», — отмечает Telegram-канал «Казан-Урбанчы».

Этим фактом заинтересовались и казанские защитники экологии, ранее выступавшие против застройки в парке по улице Гаврилова. Они, в частности, отмечают, что в Ново-Савиновском районе города «рекордно низкий процент озеленения».

Как пояснил казанский экоактивист Тимур Ескараев, общественность воспринимает эту территорию, где произведена вырубка, как парк «Континент». Однако по документам деревья вырублены напротив парка, на пересечении улиц Гаврилова и Лаврентьева.