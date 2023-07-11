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Общество 11 июля 2023 14:39

Вырубленные из-за стройки деревья в Нижнем Услоне обещают заменить новыми насаждениями

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Глава Нижнеуслонского сельского поселения Алексей Архиреев пообещал местным жителям заменить вырубленные из-за стройки деревья новыми зелеными насаждениями.

«Глава сельского поселения понимает беспокойство местных жителей, но просит не переживать. По его словам, деревья были старые. Как только территории найдут применение, здесь появятся новые зеленые насаждения», – приводит его слова ГТРК «Татарстан».

Напомним, о вырубке простоявших более 40 лет деревьев на территории консервного завода, где начались строительные работы, сообщили местные жители.

#вырубка деревьев #Татарстан
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