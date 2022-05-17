Вырубку деревьев для обхода Нижнекамска и Челнов компенсируют в 14-кратном размере

При строительстве первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 «Волга» предусмотрены масштабные работы по лесовосстановлению. В частности, планируется высадить 155 тыс. деревьев на 41,27 гектара, что в 14 раз превысит количество вырубленных, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Вырубка лесных насаждений на строительстве первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов будет компенсирована в 14-кратном размере. Сверхнормативные объемы высадки позволят полностью покрыть ущерб природе, причиненный реализацией дорожного объекта, стратегически важного для развития республики», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что территории для посадки деревьев будут определены Министерством лесного хозяйства Татарстана. На каждом гектаре высадят от 3,5 тыс. до 4 тыс. саженцев сосны и ели. Из земель лесного фонда будут переведены участки общей площадью 41,27 гектара, из которых 3,25 гектара — земли Елабужского района, а 38,2 гектара — Нижнекамского.

По предварительным расчетам, в Нижнекамском районе под вырубку попадут чуть более 11 тыс. деревьев. В том числе в Корабельной роще предусмотрена вырубка 5602 деревьев, в лесу Чайка — 5793. В зоне будущего строительства в Елабужском районе находятся только кустарники и поросль.

Строительство обхода протяженностью 81,4 километра разделено на три этапа. Проектная документация на первый этап находится на рассмотрении Главгосэкспертизы России. В настоящее время ведется строительство второго этапа.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов войдет в скоростной маршрут Казань — Екатеринбург, который станет продолжением автодороги М12 по поручению Президента России Владимира Путина.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».