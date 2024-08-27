Вырубка деревьев, газоснабжение и магазины: о чем просят татарстанцы депутатов

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Каждый день брендированный автобус «Единой России» объезжает 15 населенных пунктов Татарстана. Как сообщает пресс-служба партии, жителям раздают агитационные материалы, рассказывают о кандидатах в депутаты Госсовета от «Единой России», а также о самих выборах и о том, почему так важно поддержать партию.

Агитационная бригада побывала в селах Поручиково, Чубуклы и Савалеево Заинского района. В мероприятии приняли активное участие исполнительный секретарь местного отделения партии Петр Тимаськов, главы поселений и секретари первичных отделений.

Жителей интересовала возможность направить обращение депутату. Члены агитбригады рассказали, что оставить свой вопрос или предложение кандидату от партии «Единая Россия» по единому республиканскому избирательному округу можно через онлайн-сервис «Мой депутат». Гражданину необходимо воспользоваться сайтом kandidat.tatar или позвонить по телефону: 8 800 222 17 08 с 10:00 до 19:00 — в будние дни.

По данным на 25 августа, агитационные мероприятия прошли в 525 населенных пунктах, с представителями партии пообщались более 32 тысяч человек.

В числе тем, актуальных для сельчан: благоустройство дорог, качество водоснабжения, оснащение сельских детсадов, школ, Домов культуры и библиотек, строительство и капитальный ремонт зданий почты, ФАПов, ДК, образовательных учреждений, дефицит кадров на селе (нехватка медработников, почтальонов, заведующих СДК и учителей).

Жители Новошешминского района рассказали сразу о нескольких проблемах. В частности, в некоторых селах нет магазинов, на мусорных контейнерах отсутствуют крышки, из-за чего происходит захламление территории вокруг резервуаров. Также в отдельных населенных пунктах нет освещения на улицах в вечернее и ночное время.

Мамадышцы просят провести газ к одной из мечетей, отремонтировать водопроводные сети и пробурить водозаборные скважины.

В Балтасинском районе необходимо вырубить деревья на месте будущего микрорайона и разработать концепцию нового жилого комплекса. Актанышцы сообщили, что здание МЧС и приемного отделения районной больницы нуждаются в масштабном обновлении. Кроме того, в районе необходимо подключить к газу и центральному водопроводу новые частные секторы. Жители Камско-Устьинского района попросили провести капитальный ремонт в многоквартирных домах в поселке городского типа Тенишево.

Напомним, работа бригад организована в пяти основных зонах: Казанской, Заволжской, Закамской, Юго-Восточной и Набережночелнинской ежедневно (кроме понедельника и вторника) с 11.00 до 19.00. Срок реализации проекта — с 10 июля по 4 сентября 2024 года.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.