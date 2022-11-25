Вырезать раковую опухоль: зачем молодая элита едет в зону спецоперации?

Моему родственнику на этой неделе вручили повестку в военкомат. Дали под роспись на работе, хотя сам Президент России недавно объявил об окончании мобилизации. Как и в любой семье, весть произвела эффект бомбы, тем более что наш призывник даже в армии не был. Решили вечером обсудить ситуацию, но мобилизованный всех удивил.

«Если страна решила, что я должен быть на передовой, значит, так и будет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Стволовые клетки для государства

К вечеру стало известно, что молодой человек после получения повестки сразу помчался в военкомат, где ему оформили документы и дали двое суток на сборы. Что-либо обсуждать в семье было уже бессмысленно. Супруге он объяснил свой поступок коротко: «Если страна решила, что я должен быть на передовой, значит, так и будет».

Мой родственник, назовем его Рустам, обычный молодой человек, как и тысячи татарстанцев, призванных по мобилизации. Ему за тридцать, есть жена, маленький ребенок и ипотечный кредит. Разница лишь в том, что Рустам –редкий специалист. Он практикующий врач-онколог, работает в одной из ведущих государственных клиник Татарстана. Именно там ему и вручили повестку.

В Казанском медицинском университете Рустам проходил обучение на военной кафедре и получил звание лейтенанта медицинской службы. В военкомате молодому врачу объяснили, что он отправится на спецоперацию в составе боевого полка, где по штату положено иметь терапевта, анестезиолога и хирурга. Скальпель для Рустама – инструмент привычный, поэтому назначение хирургом было ожидаемым.

Молодая интеллектуальная элита служит основой развития любого государства Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Здесь стоит пояснить важную деталь. После университета наш молодой врач получил ученую степень и одновременно с работой преподавал студентам. То есть он относится к той молодой интеллектуальной элите, которая, как стволовые клетки в организме, служит основой развития любого государства. У таких специалистов качественное образование и высокая работоспособность. Они, как обогащенные кислородом эритроциты, питают всю мускулатуру страны: экономику, здравоохранение, социальную сферу, культуру, образование, IT-технологии… И это та прослойка общества, которую часто упрекают в приверженности либеральным взглядам. Ведь не секрет, что первыми после объявления мобилизации в России за границу выехали молодые таланты: программисты, архитекторы, инженеры…

Друг рассказал историю, как в сентябре возвращался на машине из Грузии через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс. Он больше суток не мог въехать в Россию, поскольку бегущая из страны молодежь перекрыла все четыре полосы движения, включая встречные. И пока мой товарищ стоял в автомобильной пробке, мимо, кто пешком, кто на велосипеде, двигались компании хипстеров. В легких курточках в сторону горного перевала…

В сентябре бегущая из страны молодежь перекрыла все четыре полосы движения на КПП «Верхний Ларс» Стоп-кадр видео

Болезнь, пожирающая идеалы

Мое поколение людей в возрасте около 50 лет и старше благодарно властям за ту страну, в которой живем. Фактически нам подарили новую Россию с развитой экономикой, хорошими дорогами, госуслугами в «цифре», системой социальных лифтов. Конечно, в стране не все идеально, но если сравнивать с эпохой девяностых – разница ощутима.

Поколение Рустама иное. Эти ребята взрослели в чистых городах с хорошими вузами, гаджетами, супермаркетами, полными продуктов. Их почти не коснулась волна бандитизма. Они с детства оказались в среде, созданной для выращивания талантов и самореализации.

Молодые специалисты поколения «миллениалов» и ментально другие. Принципиально не курят и почти не употребляют алкоголь, любят спорт, настольные игры и квесты, обожают путешествия. Для них важно выражать свое мнение по поводу общественных событий и явлений. Не случайно эти ребята составляют основу блогерского движения как России, так и других стран.

Молодые специалисты поколения «миллениалов» принципиально не курят, любят спорт, настольные игры и квесты, обожают путешествия... Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Свобода для них настолько ценна, что малейшие ограничения вызывают стресс и противодействие. Так было во времена Соvid-19, когда они собирались на вечеринки, наплевав на запреты. Это случилось и во время мобилизации, когда страх лишиться свободы гнал их в сторону Казахстана и Грузии.

Так что же заставило Рустама и тысяч таких же, как он, талантов по всей стране отказаться от самого ценного и отправиться в зону спецоперации? Ведь вооруженные силы далеко не то место, где можно путешествовать и выражать свое мнение.

Думаю, одна из причин, по которой молодые специалисты готовы сменить модные куртки на бушлаты, кроется в семейном воспитании. Они делают это ради убеждений, в которые верят их родители и деды. Таких, как уважение традиций своего и других народов, почитание памяти героев своей страны, бережное отношение к религии. Это простые, казалось бы, истины. Но именно их пожирает раковая опухоль западной идеологии, которая уже поглотила Украину. У Горация есть знаменитая фраза: «И смерти нет почетней той, что ты принять готов за кости пращуров своих, за храм своих богов». И пока есть молодежь, которая разделяет эти ценности, у России есть будущее.