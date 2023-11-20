«Выраженного роста нет»: в Челнах удалось избежать вспышек ОРВИ и Covid-19

В этом сезоне в Набережных Челнах нет подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, а также коронавирусом. Отдельные случаи ковида регистрируются, но они, как правило, нетяжелые. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Горздрава Рустам Нугманов.

«Выраженного роста количества обращений с признаками ОРВИ в кабинеты неотложной помощи поликлиник и приемное отделение инфекционной больницы за прошедшую неделю не отмечается», — сообщил спикер.

Медицинские организации города работают в штатном режиме. Продолжается прививочная кампания против гриппа. На 17 ноября охвачено 99,8% граждан от количества полученной вакцины.

«Продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится как в поликлиниках, так и организована выездная вакцинация в учреждения и организации», — сказал Рустам Нугманов.

Что касается коронавируса, выраженного всплеска также нет.

«За весь период в городе зарегистрирована 31417 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. В городе продолжает функционировать провизорный госпиталь и инфекционное отделение. Лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и резерв палат имеется в достаточном количестве», — заключил глава Горздрава.