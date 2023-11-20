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«Выраженного роста нет»: в Челнах удалось избежать вспышек ОРВИ и Covid-19
В этом сезоне в Набережных Челнах нет подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, а также коронавирусом. Отдельные случаи ковида регистрируются, но они, как правило, нетяжелые. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Горздрава Рустам Нугманов.
«Выраженного роста количества обращений с признаками ОРВИ в кабинеты неотложной помощи поликлиник и приемное отделение инфекционной больницы за прошедшую неделю не отмечается», — сообщил спикер.
Медицинские организации города работают в штатном режиме. Продолжается прививочная кампания против гриппа. На 17 ноября охвачено 99,8% граждан от количества полученной вакцины.
«Продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится как в поликлиниках, так и организована выездная вакцинация в учреждения и организации», — сказал Рустам Нугманов.
Что касается коронавируса, выраженного всплеска также нет.
«За весь период в городе зарегистрирована 31417 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. В городе продолжает функционировать провизорный госпиталь и инфекционное отделение. Лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и резерв палат имеется в достаточном количестве», — заключил глава Горздрава.
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