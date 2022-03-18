«Выражаем поддержку ребятам на передовой»: в Казани отметили годовщину «Крымской весны»

Жители столицы Татарстана приняли участие в ежегодном праздновании воссоединения Крыма с Россией. Восьмая годовщина этого исторического события приобрела особое объединяющее значение для общества, поскольку проходит во время спецоперации России на Украине. Подробности с казанской акции «Крымская весна» в репортаже «Татар-информа».

Основные мероприятия акции прошли на площадке казанского парка Победы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вместе мы доказываем, что Россия – сильная держава»

Основные мероприятия акции прошли на площадке казанского парка Победы. Со второй половины дня сюда начали идти сотни людей, объединенные радостью исторического выбора крымчан в пользу России, которые те сделали в марте 2014 года.

Вместе с простыми горожанами и неравнодушными людьми на площадку акции «Крымская весна» прибыли представители молодежных объединений, патриотических клубов, ветеранских и профессиональных организаций, а также руководство города и республики.

«Я с удовольствием поздравляю всех с этим знаковым событием. Россия – единая! Россия – сильная! Мы поддерживаем наших воинов, которые отстаивают самые гуманные идеалы, которые противостоят фашизму, о котором, казалось бы, весь мир уже забыл. Сегодня, вопреки информационной войне и санкциям, Россия – сильная держава. И мы все вместе единением доказываем это», – обратилась к присутствующим заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Я с удовольствием поздравляю всех с этим знаковым событием. Россия – единая! Россия – сильная!» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году мероприятие прошло под девизом «Россия. Крым. Донбасс». Таким образом участники торжеств поддержали российских военных, которые в настоящее время участвуют в спецоперации по денацификации Украины.

«Татарстанцы близко знакомы с крымчанами и всегда их поддержат»

Возвращение Крыма в родную гавань – Россию – является радостным событием для каждого жителя Татарстана. В любой ситуации республика готова оказать поддержку жителям полуострова вместе со всей страной. Об этом рассказал региональный координатор «Молодежки ОНФ» в Татарстане Дамир Нургалиев.

Он отметил, что сегодняшние торжества – радость для каждого жителя Татарстана. В недавнем прошлом республика вместе со всей страной помогала крымчанам преодолеть последствия природной стихии, в частности из Татарстана была направлена команда волонтеров для помощи жителям полуострова.

«Именно тогда мы близко познакомились с жителями Крыма, познакомились с крымскими татарами, их обычаями и традициями. В настоящее же время мы продолжаем работать в рамках гуманитарного штаба, чтобы уже в понедельник отправить вторую партию с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР», – рассказал Дамир Нургалиев.

Дамир Нургалиев отметил, что сегодняшние торжества – радость для каждого жителя Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам представителя татарстанского отделения «Молодежки ОНФ», республика направит нуждающимся жителям ДНР и ЛНР самые разнообразные продукты, в том числе детское питание и необходимые бытовые средства.

«В этом году годовщина воссоединения Крыма с Россией имеет особое значение»

Праздник воссоединения Крыма с Россией в этом году приобретает особое значение с учетом еще одного шага к восстановлению исторической справедливости – специальной операции по денацификации Украины. Такое мнение журналистам высказал руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев.

Он подчеркнул, что для молодогвардейцев республики этот праздник имеет особое значение – уже 8 лет Крым смотрит в будущее вместе с Россией. За это время было реализовано немало проектов, направленных на более близкое знакомство и взаимодействие жителей Татарстана и Крыма, в частности представителей молодого поколения.

Праздник воссоединения Крыма с Россией в этом году приобретает особое значение Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы такие мероприятия проводим не только в Казани, уже несколько лет идет проект „Крымский мост“, где мы, как молодежное объединение, делаем все для развития дружбы с молодежью Крыма», – отметил спикер.

По словам Бариева, особое значение нынешний праздник приобретает в свете проходящей сейчас спецоперации России по денацификации Украины.

«За нашу страну, за нашу Родину, за тех ребят, которые сейчас находятся на передовой. Мы здесь показываем им нашу безмерную поддержку, они видят ее через социальные сети и еще раз уверяются в том, что сейчас вся страна вместе с ними», – резюмировал Динар Бариев.

«Наша задача сегодня – сплотиться и твердо выдержать все вызовы»

Воссоединение Крыма с Россией открыло перед полуостровом новые горизонты для развития и уверенного движения в будущее. Об этом рассказал заместитель секретаря татарстанского отделения «Единой России» Юрий Камалтынов.

Юрий Камалтынов напомнил, что 8 лет назад было принято историческое решение – народ Крыма проголосовал за вхождение в состав России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, что 8 лет назад было принято историческое решение – народ Крыма проголосовал за вхождение в состав России. Прошедшие годы были непростыми – внешние силы пытались оказать давление на Россию из-за ее позиции по защите крымчан.

«Но крымчане выстояли вместе со всей Россией. И сегодня Крым уверенно смотрит в будущее, уверенно развивается», – подчеркнул Камалтынов.

Он добавил, что сегодня вся страна поняла главное – никто и никогда на внешней арене не будет любить сильную, суверенную Россию.

«И последние события на Украине показали, что агрессивная политика коллективного Запада делала все, для того чтобы толкнуть ее на Донбасс и Россию. Поэтому непростое решение о спецоперации, которое принял наш Президент, было абсолютно выверенным и правильным. Наша задача сегодня – сплотиться всем вместе вокруг нашего национального лидера, твердо выдержать все вызовы, которые перед нами стоят. Мы твердо уверены, что правда на нашей стороне, а значит – за нами победа», – обратился к участникам масштабной акции Юрий Камалтынов.

Нынешнюю годовщину татарстанцы встречают в непростое время, когда страна столкнулась с глобальными вызовами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нет человека, который не разделял бы радость от возвращения Крыма в Россию»

Произошедшее 8 лет назад возвращение Крыма в Россию стало радостным событием для каждого жителя республики и страны. Отметить эту дату в рамках проводимой в Казани акции «Крымская весна» пришли самые разные поколения татарстанцев, рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она отметила светлый настрой, который сопровождает всех участников праздника воссоединения.

«Для меня Крым — это в первый раз увиденное в детстве море, это наш „Артек“, это светлые моменты. Восемь лет назад Крым вернулся в родную гавань, и не было человека, который бы не разделял этой радости», — отметила Валеева.

Она добавила, что нынешнюю годовщину татарстанцы встречают в непростое время, когда страна столкнулась с глобальными вызовами. Однако все эти сложности только еще больше сплачивают общество на благо развития России.

«Здорово, что сегодня сюда пришли выразить свою поддержку проводимому страной курсу представители разных поколений: от участников молодежных движений до заслуженных героев труда. Это люди самых разных профессий и возрастов. Мы едины и выступаем за свою страну», — заключила Зиля Валеева.

По окончании официальной части мероприятия для всех его участников со сцены прозвучали полюбившиеся хиты российской и татарстанской эстрады. Перед казанцами выступило множество творческих коллективов, в том числе ансамбль песни «Ворожея» и ВИА «Волга-Волга». В центре парка работала полевая кухня, где все желающие смогли угоститься горячей едой и чаем.