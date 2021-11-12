Вырастить бизнес помогают социальные сети

За три года активность пользователей соцсетей выросла в три раза, сейчас россияне проводят во «ВКонтакте», Instagram, TikTok и YouTube по два с половиной часа ежедневно. Около 39 млн граждан ищут информацию о товарах или услугах, которые они хотят приобрести, не в поисковых системах, а в социальных сетях, и совершают хотя бы одну покупку в год*. Этот факт открывает новые перспективы для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматель с соседней улицы может развить свое дело до межрегионального и даже мирового масштаба, и многие так и поступают. Все герои этой статьи живут в разных городах Приволжья, специально не учились работать с социальными сетями и «пилить контент», действовали методом проб и ошибок, но сейчас получают заказы со всей России и готовы поделиться своими вдохновляющими историями.

Ароматы на видеосвязи

Instagram — это уникальный симбиоз сарафанного радио и красивой, продающей картинки, уверена предприниматель Анна Бахтеева из Казани. Ее бизнес опровергает правило торговли, что выбор места — это уже половина успеха. У Анны сложная ниша: эксклюзивные ароматы, косметика для ухода за лицом и телом и шоурум в спальном районе Казани, главная витрина — в социальных сетях, аккаунт Banita она ведет сама.

«Головная боль любого предпринимателя — так называемая «проходимость». Сколько человек проходит через торговую точку каждый день, мне уже не так важно. Мой бизнес держится на Instagram. Я никогда не смотрю, что делают конкуренты. Подсматривая за остальными, ты точно никогда не будешь номером один», — уверена Анна.

В период прошлогодних ограничений поток заказов в аккаунте вырос втрое. Предприниматель работала из дома, рассказывала об ароматах, снимала видео и всерьез задумывалась, стоит ли по-прежнему арендовать помещение для магазина, если онлайн приносит хороший доход. По подсчетам Анны, без Instagram у нее бы не было 80% покупателей, сейчас солидные посылки с косметикой отправляются в Европу и США.

«Правильные тексты, красивые рилсы и фото в совокупности позволяют получить хорошую прибыль, но здесь также в приоритете оперативность ответа, а значит, нужен качественный интернет. Важно быстро залить контент, выложить сторис, ответить на сообщение, пока клиент не ушел из аккаунта», — поясняет Анна Бахтеева. Также девушка создала в аккаунте подборки с отзывами о товарах и собирает их ежедневно. Это бесценный источник информации и секретное оружие против конкурентов.

Фотоджунгли Антона Афанасьева

Нижегородец Антон Афанасьев более трех лет занимается комнатными растениями, делает флорариумы на заказ, декоративные гербарии и подвесные композиции, а также проводит мастер-классы. Бизнес вырос из постоянных попыток купить уже взрослое красивое растение, но флора из гипермаркетов стремительно гибла дома, несмотря на все усилия. Тогда Антон открыл свой магазин, но чуть раньше начал вести бизнес-аккаунт. Продвигать подобный товар удобнее через социальные сети, очень многое зависит от визуальной составляющей, считает основатель проекта. Поэтому упор он сделал именно на Instagram и не прогадал. В этой социальной сети наиболее активны женщины, они же неравнодушны к цветам.

«Покупатели в онлайн более решительные, до 90% заказов сейчас приходит через аккаунт. В Instagram есть уже готовые инструменты, которые может освоить любой более-менее смышленый человек, и не надо тратиться ни на какого SMM-менеджера — для малого бизнеса достаточно того, что предлагает сама платформа. Контент дозируем, есть посты с полезной информацией, также стараемся устраивать giveaway (розыгрыш приза) каждые 10–12 дней, это позволяет не только удержать людей в подписках, но и привлекает новых. Здесь все в абсолютном выигрыше», — считает предприниматель.

Сейчас в аккаунте его магазина Botanicum 12,6 тыс. подписчиков, шоурум с пальмами и разнообразными цветам в горшках, декоративными корягами и ромашками в стекле работает два — три раза в неделю, а заказы из интернета приходят каждый день. По наблюдениям Антона Афанасьева, летом, когда растения можно пересылать по России, прибыль увеличивается на 15% благодаря клиентам из других городов. Фото и видео из аккаунта доказывают, как педантично и умело студия работает с растениями. Так приходят крупные заказы на «озеленение» интерьеров.

Аккаунт есть, магазин не нужен

Максим Перминов более пяти лет производит деревянные игрушки и детскую мебель. Его компания «PeMa kids» отправляет домики, кроватки и системы хранения не только по России, но и за ее пределы. Поэтому был нужен универсальный аккаунт для разных стран. Предприниматель выбрал Instagram. Максим вспоминает, что раньше бизнес-аккаунт больше напоминал каталог, в публикациях он только рассказывал о товарах, но этого оказалось мало.

«Пришлось составлять контент-план и разнообразить содержание постов. Теперь рассказываем о компании, проводим розыгрыши и опросы, устраиваем акции для подписчиков, — говорит Максим. — Мы очень благодарны нашим клиентам за отзывы, все пожелания обязательно берем во внимание. Например, раньше к кукольным домикам прилагалась только инструкция в бумажном виде. Мы считали ее простой, так как сами ее создавали, но она оказалась понятной не всем клиентам. Люди задавали вопросы и оставляли комментарии, с какими трудностями столкнулись. Тогда мы стали снимать видео, где подробно показывали каждую деталь и правильную очередность сборки. Удобно? Очень!»

Сейчас кировские домики для принцесс и принцев отправляют в Казахстан, Беларусь, Турцию, Германию. Аккаунт в Instagram и форма заказа на сайте с легкостью заменяют торговую точку и позволяют полностью загрузить производство. Магазин в Кирове для этого не понадобился.

В связи с активным ростом интереса к социальным сетям у малого и среднего бизнеса Tele2 дополнила корпоративные тарифы новыми возможностями для модемов и роутеров. Предпринимателям — абонентам линейки «Мой бизнес для интернета» теперь доступны услуги «Безлимитный Instagram» или «Безлимитный TikTok». При этом непотраченный трафик по-прежнему переносится на следующий месяц. Закачивать видео, делать подборки отзывов и сторис с интересным дизайном и размещать в аккаунте компании в режиме нон-стоп, а значит — развивать свой бизнес, не расходуя гигабайты, стало еще проще. Так предприниматели смогут всегда оставаться в Сети, быть на связи со своими клиентами и открывать новые возможности для своего дела.

*По данным отчетов We Are Social и Hootsuite о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021.