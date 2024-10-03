«Вырастил дома 80 кустов конопли»: жителя РТ судят за производство гашишного мармелада

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Ожидалось, что сегодня станет известно, сколько лет грозит казанцу, который продавал гашишных мармеладных мишек. Его задержали в июне 2023 года, когда он делал закладки.

«У него на съемной квартире было обнаружено более 80 кустов конопли. Он оборудовал одну из комнат, где поставил кадки с растениями, повесил ультрафиолетовое освещение», – рассказал старший прокурор отдела уголовно судебного управления Рушат Файрушин.

Ильнар Каташев выращивал кусты конопли у себя дома, после чего там же засушивал и вываривал. Потом добавлял сопутствующие вещества, красители и разливал по формам в виде мишек.

На судебные заседания всегда приходит его молодая жена. Сегодня после процесса они смогли перекинуться несколькими фразами. Суд удовлетворил ходатайство Ильнара, в котром он просил разрешения на звонки из СИЗО.

Сегодня должны были состояться прения, но адвокат Ильнара неожиданно попал в больницу, поэтому заседание было отложено.