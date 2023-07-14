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Выращивание микрозелени, практика выгорания: на Голубом озере пройдут мастер-классы
В июле на Большом Голубом озере продолжится серия бесплатных мероприятий для жителей и гостей Казани, направленных на экопросвещение, здоровый образ жизни и предлагающих альтернативные сценарии отдыха и знакомства с заповедной территорией. Они состоятся 15, 16, 23 и 30 июля, сообщили «Татар-информу» в команде Стратегии развития Казанки.
15 июля в 12.00 запланирована письменная праĸтиĸа «Выгорание». Участники получат навыки работы со стрессом и своим состоянием вместе с психологом и преподавателем программы снижения стресса на основе практик осознанности Дмитрием Никитиным и ведущей письменных практик Марией Зверевой.
16 июля в 12:00 состоится мастер-класс по посадке микрозелени с «Экологично Казань». Микрозелень — это молодые съедобные саженцы овощей и трав, а также оригинальный способ выращивания привычных для нас культур, например, редис, брокколи, горох, подсолнечник и других. Урожай можно собирать уже через несколько дней после посадки, когда на стеблях появляются первые листочки.
23 июля в полдень пройдет мастер-класс по созданию украшения из разбитой посуды. Казанцы смогут изготовить брошки, серьги, колечки и подвески из разбитой посуды. Каждое изделие будет обточено, поэтому можно будет носить украшение, не переживая за острые края.
30 июля также в полдень запланирован мастер-класс по изготовлению органайзера для хранения из жестяных банок вместе с «Экологично Казань». Участники дадут вторую жизнь баночкам из-под напитков и консерв, сделав из них симпатичные органайзеры для хранения, например, канцелярских принадлежностей.
Также на Голубых озерах в рамках месяца городской лаборатории «Горожанин-ученый» 15 июля пройдет прогулка с элементами скандинавской ходьбы вместе с Эльвирой Набеевой, доцентом кафедры природоведения водопользования КФУ, а 22 июля — научная экспедиция в формате сплава с Региональным отделением Русского Географического общества в РТ.
Фотографии предоставлены Институтом развития городов Татарстана
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