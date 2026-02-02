Выращенную в Казани экспериментальную партию газонной травы отправят в Саудовскую Аравию

Фото: Филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

В испытательной лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан исследовано 200 образцов газонной травы на гидрогелевой почвоподобной конструкции. Они были отобраны от партии общей массой 90 кг для экспорта в Саудовскую Аравию.

Пробы отобраны впервые от экспериментальной партии, выращенной в Казани сотрудниками Института прикладных исследований Академии Наук Республики Татарстан, которые, в свою очередь, специализируются на органическом земледелии.

В испытательной лаборатории филиала специалисты проверили пробу на соответствие требованиям страны-импортера, проведя энтомологические, гельминтологические и гербологические исследования газонной травы на наличие или отсутствие карантинных вредных организмов. Карантинных объектов обнаружено не было.

Филиалом выдано заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции для получения фитосанитарного сертификата в Управлении Россельхознадзора по Республике Татарстан, подтверждающего, что продукция соответствует требованиям страны-импортера.