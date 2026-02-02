news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 февраля 2026 13:12

Выращенную в Казани экспериментальную партию газонной травы отправят в Саудовскую Аравию

Читайте нас в
Телеграм
Выращенную в Казани экспериментальную партию газонной травы отправят в Саудовскую Аравию
Фото: Филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

В испытательной лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан исследовано 200 образцов газонной травы на гидрогелевой почвоподобной конструкции. Они были отобраны от партии общей массой 90 кг для экспорта в Саудовскую Аравию.

Пробы отобраны впервые от экспериментальной партии, выращенной в Казани сотрудниками Института прикладных исследований Академии Наук Республики Татарстан, которые, в свою очередь, специализируются на органическом земледелии.

В испытательной лаборатории филиала специалисты проверили пробу на соответствие требованиям страны-импортера, проведя энтомологические, гельминтологические и гербологические исследования газонной травы на наличие или отсутствие карантинных вредных организмов. Карантинных объектов обнаружено не было.

Филиалом выдано заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции для получения фитосанитарного сертификата в Управлении Россельхознадзора по Республике Татарстан, подтверждающего, что продукция соответствует требованиям страны-импортера.

#исследование #экспорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026