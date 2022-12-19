Выработка «Татэнерго» снизится по итогам года на 6-8% — до 13,5 млрд кВт*часов

Выработка электрической энергии станциями «Татэнерго» составит по итогам 2022 года 13,5 млрд кВт*часов. С учетом декабря, это на 6-8% меньше, чем было по итогам прошлого года. Выработка тепловой энергии снизится на 4% — до 9,7 млн Гкал. Об этом заявил в интервью «Татар-информу» генеральный директор компании Раузил Хазиев.

По данным из годового отчета «Татэнерго», по итогам 2021 года объем производства электрической энергии составлял 14,4 млрд кВт*часов, отпуск тепла в сеть (собственное производство) – 10,1 млн Гкал.

Как объяснил Хазиев, на выработку тепла главным образом — на 80-90% — влияет температурный фактор, а также, «и этот фактор тоже уже ощутимый, – рост энергоэффективности». Что касается снижения выработки электроэнергии, то, по словам топ-менеджера, «вероятно, в каких-то отраслях действительно снизились объемы производства».

В то же время «6-8-процентные колебания были и будут, и во время ковида было снижение выработки». По его прогнозам, в 2023 году в компании не ожидают резкого сокращения энергопотребления, «чтобы вот на 30%, допустим, оно упало»: «Думаю, все будет на уровне текущего года, в пределах и не более 10%. И это не голый оптимизм. Мы же видим своих потребителей, мы с ними каждый день работаем, общаемся. Посмотрите, крупные производства, тот же КАМАЗ, не сокращают ничего, нефтехимия, авиапром – у них тоже заказов сегодня достаточно. Население тоже вряд ли сократит потребление. Поэтому в отрасли не стоит ожидать резких пертурбаций».

Подробнее читайте в материале Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев – о турбинах, будущем Заинской ГРЭС и покупке ТГК-16.