Выпускной бал в Кремлевском дворце окончательно отменили

Выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце был окончательно отменен, а не перенесен на 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГКД Константина Ярошевского.

«Его не переносят на 1 июля, он отменен окончательно», – сказал Ярошевский.

Как он уточнил, изначально Первый канал и «Россия» ошибочно сообщили у себя в эфире, что выпускной перенесли вместе с городским в парке им. М.Горького.

«Поэтому мы давали повторную информацию у себя на сайте вчера поздно вечером о том, что наш выпускной все-таки отменен», – пояснил пресс-секретарь ГКД.