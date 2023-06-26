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Выпускной бал в Кремлевском дворце окончательно отменили
Выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце был окончательно отменен, а не перенесен на 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГКД Константина Ярошевского.
«Его не переносят на 1 июля, он отменен окончательно», – сказал Ярошевский.
Как он уточнил, изначально Первый канал и «Россия» ошибочно сообщили у себя в эфире, что выпускной перенесли вместе с городским в парке им. М.Горького.
«Поэтому мы давали повторную информацию у себя на сайте вчера поздно вечером о том, что наш выпускной все-таки отменен», – пояснил пресс-секретарь ГКД.
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