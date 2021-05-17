Выпускной бал для нижнекамских школьников пройдет на набережной Камы

Выпускной бал для школьников Нижнекамска пройдет на набережной Камы 25 июня. Об этом на деловом понедельнике в мэрии заявил начальник Управления образования Рамиль Гиниятуллин.

В 2021 году последний звонок в нижнекамских школах прозвучит 22 мая в традиционном формате. Вручение аттестатов состоится по индивидуальному графику, который устанавливает каждое образовательное учреждение.

В этом году 2678 учеников окончат девятый класс и 1164 нижнекамца— 11-й класс.

22 мая станет последним учебным днем для 9-х и 11-х классов, 25 мая — для первых, 29 мая — для остальных школьников.

«Основной период проведения ЕГЭ начнется 31 мая и продолжится по 2 июля. Резервные дни — 28, 29 июня и 2 июля. Основной период сдачи ОГЭ — с 24 по 29 мая. Резервные дни предусмотрены 8 и 10 июня», — уточнил докладчик.