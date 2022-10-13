Выпускников военных кафедр в Татарстане призовут по частичной мобилизации

О том, что выпускников военных кафедр государственных вузов могут призвать по частичной мобилизации, было известно с 21 сентября 2022 года, с момента выхода Указа Президента № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Те же требования присутствуют и в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года.

Закон, как объяснили «Татар-информу» в Военном комиссариате Татарстана, это предусматривал с самого начала. О том, что их могут призвать, в день выхода Указа Президента разъяснял представителям федеральных СМИ глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Если их военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины», – объяснил тогда парламентарий.

Это решение было принято в Республике Татарстан. Начало мобилизации показало, что именно в этих военных специалистах есть острая и жизненная необходимость. Не исключено, что такие же решения в ближайшее время будут приняты и в других регионах России.

Как объяснили «Татар-информу» в Военном комиссариате Татарстана, по частичной мобилизации призовут выпускников военных учебных центров (военных кафедр) при государственных вузах, если они освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооруженных Сил России.

По словам экспертов, оценивающих первые итоги мобилизации, среди мобилизованных практически не оказалось младших офицеров. Тех, чьи знания и умения сегодня необходимы. Каждый из них – это обеспечение жизнеспособности определенного воинского подразделения.

Изначально каждый офицер-выпускник военной кафедры, освоивший военно-учетную специальность, был предназначен в определенную воинскую часть на случай мобилизации. Все выпускники военных кафедр были распределены на соответствующие воинские командные должности и, как показала практика, именно они сегодня нужны Вооруженным Силам на своих местах.

Безусловно, и это подтвердили агентству в Военкомате РТ, окончательное решение в каждом конкретном случае будет принимать призывная комиссия. В случае с рядовыми, сержантами и офицерами, окончившими военные кафедры, также действует отсрочка от призыва на военную службу. Ее предоставляют на основании решения призывной комиссии по мобилизации.

Возможно, именно понимание того, что грамотный командир – залог сохранения жизней рядовых и успешного выполнения боевых задач, и привело к внесению корректив в изначальный план частичной мобилизации.