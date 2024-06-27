Стимулом для сдачи ЕГЭ по татарскому языку могут стать допбаллы при поступлении

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Выпускников, сдавших Единый государственный экзамен по татарскому языку, возьмут на контроль в Министерстве образования РТ. Об этом сегодня сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время встречи с выпускниками, выбравшими этот предмет для сдачи.

«Мы вас возьмем под контроль. Потому что татарский язык выбрали не семьсот, не семьдесят человек, а всего лишь семь», — сказал Хадиуллин.

В 2008 году число детей, которые сдавали на ЕГЭ татарский язык, составляло 385 человек. Это число уменьшалось вплоть до 70 в 2017 году, а в 2018-м резко сократилось до 18. В 2022 году татарский язык сдавал только один человек. Сейчас наметилось небольшое увеличение – родной язык выбрали уже семь школьников.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Как отметила ученица лицея №35 Нижнекамска Самира Сагитова, школьники не сдают экзамен по татарскому языку из-за нехватки мотивации. Сама она, к примеру, хоть и участвовала в ЕГЭ по этому предмету, собирается получать высшее образование в сфере информационных технологий.

«Очень часто детям не хватает баллов для поступления. И два-три балла за сдачу татарского языка были бы дополнительной мотивацией для поступления в конкретный вуз», — сказала за круглым столом Сагитова.

Например, из-за трех баллов, которые не удалось добрать на экзамене по обществознанию, ученица школы №171 города Казани Карина Хайруллина не смогла пройти конкурс по направлению «татарская филология» в КФУ. И хотя экзамен по татарскому языку она написала на 92 балла, выпускница рассматривает поступление в Казанский государственный аграрный университет.

«Сегодня мы снова услышали эту обостренную проблему. Решение этой задачи будет хорошим стимулом для выбора учениками школ татарского языка для сдачи на государственном экзамене. Постараемся в рамках тех 10 баллов, которые вузы имеют право начислить в качестве стимула, найти место татарскому языку», – сказал председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка Марат Ахметов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Сегодня часть бюджетных мест в Казанском федеральном университете существует за счет средств Республики Татарстан. В Институте филологии и межкультурной коммуникации для татароязычных педагогических направлений существует республиканская квота (25 мест) для абитуриентов-целевиков. Студентов, которые смогут пройти конкурс на эти направления, по итогу каждого семестра награждают ежемесячной стипендией в 15 тыс. рублей за успешное закрытие сессии.