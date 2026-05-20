Общество 20 мая 2026 10:09

Выпускников предупредили о мошенничестве с ЕГЭ

В прокуратуре РТ предупредили выпускников о мошенничестве с ЕГЭ.

Мошенники публикуют объявления в мессенджерах и на сайтах, где обещают верные ответы на ЕГЭ. Жертву, желающую приобрести ответы, просят перевести деньги на анонимные карты, через СБП или даже криптовалютой. Уже после оплаты выпускник получает файлы с ответами прошлых годов либо не получает ответов вовсе. Особо опасен шантаж: в этом случае аферисты начинают требовать дополнительную оплату, а при отказе грозят рассказать о покупке ответов жертвой.

«Купить настоящие варианты ЕГЭ невозможно. Покупка ответов – это не только потеря денег, но и риск стать жертвой обмана», – отметили в прокуратуре.

#прокуратура рт #мошенники в интернете #егэ
