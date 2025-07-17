Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По предварительным данным, выпускники Татарстана получили на ЕГЭ 317 стобалльных результатов, в том числе 14 выпускников этого года стали двухсотбалльниками. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 11-м заседании Госсовета республики VII созыва.

«В этом году государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в штатном режиме. По итогам прошедшего учебного года результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору в республике выше среднероссийских показателей», – рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, число выпускников, выбравших ЕГЭ по естественным наукам, значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

Это связано в первую очередь с тем, что вузы в этом году принимают результаты ЕГЭ по этим предметам для поступления на инженерные и другие востребованные специальности, пояснил Хадиуллин.