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Общество 17 июля 2025 20:20

Выпускники Татарстана получили на ЕГЭ 317 стобалльных результатов

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Выпускники Татарстана получили на ЕГЭ 317 стобалльных результатов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По предварительным данным, выпускники Татарстана получили на ЕГЭ 317 стобалльных результатов, в том числе 14 выпускников этого года стали двухсотбалльниками. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 11-м заседании Госсовета республики VII созыва.

«В этом году государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в штатном режиме. По итогам прошедшего учебного года результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору в республике выше среднероссийских показателей», – рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, число выпускников, выбравших ЕГЭ по естественным наукам, значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

Это связано в первую очередь с тем, что вузы в этом году принимают результаты ЕГЭ по этим предметам для поступления на инженерные и другие востребованные специальности, пояснил Хадиуллин.

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#егэ
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