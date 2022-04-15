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Ру Тат
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Наука и образование
15 апреля 2022  17:12

Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ на портале госуслуг

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Участники ЕГЭ в этом году смогут узнать результаты экзаменов на федеральном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Получить результаты ЕГЭ можно, авторизовавшись на портале и зайдя в раздел „Документы” в подразделе „Образование”, либо через мобильное приложение госуслуг», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на портале госуслуг доступны результаты участников ЕГЭ из всех российских регионов. Уже сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду единого госэкзамена.

Кроме того, узнать баллы за экзамены можно будет также с помощью сервиса ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора.

#егэ #портал госуслуг рф
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