Выпускники смогут подать документы в вузы онлайн через госуслуги

Правительство России утвердило постановление о продолжении работы суперсервиса госуслуг «Поступление в вуз онлайн». В 2024/2025 учебном году им смогут воспользоваться как выпускники школ, так и другие абитуриенты, сообщает пресс-служба Кабмина.

«С 2024 года с помощью сервиса можно будет поступить в том числе на обучение по программам базового высшего образования, которые появились в российских вузах после указа Президента о проведении пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования», — говорится в сообщении.

С нового года сервис будет интегрирован с цифровой платформой «Работа России». Это позволит сделать его удобной площадкой для взаимодействия работодателей и тех, кто претендует на целевое обучение.

Напомним, что в мае Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в уровни образования в стране. Участие в пилотном проекте приняли шесть вузов РФ.