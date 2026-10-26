Выпускники Школы гидов провели первую авторскую экскурсию по Лениногорску

В Лениногорске выпускники Школы гидов провели первую публичную прогулку по знаковым местам города. Она стала частью проекта «Нефтяной барбизон» компании «Татнефть» и бюро «Новь», который объединяет создание объектов паблик-арта, образовательные мероприятия и экскурсии, сообщает газета «Нефтяные вести».





Выпускница Школы гидов показала Лениногорск через истории его жителей

Маршрут вокруг каскада прудов разработала Айгуль Рахимова, которая много лет работала экскурсоводом в краеведческом музее и прошла Школу гидов. Она предложила участникам посмотреть на привычные места через историю становления Лениногорска, воспоминания старожилов и личные семейные рассказы.

«Мне захотелось напомнить людям, в каком замечательном городе они живут, пробудить в них гордость за свою малую родину и любовь к ней», — призналась выпускница Школы гидов.

Свой авторский маршрут Айгуль Рахимова проложила вокруг каскада прудов. Здесь сосредоточены знаковые достопримечательности и учреждения. Прогулка стартовала от памятника Ивану Губкину — основоположнику советской нефтяной геологии.

Следующая остановка — монумент «Время» у подножия горы Зеленая. Именно здесь когда-то стояли палатки первых нефтяников, а позже появилась первая улица из щитовых домов.

Проходя мимо парка «Мэхэббэт», центральной мечети и городского пляжа, Айгуль Рахимова рассказала, как благоустраивался Лениногорск. Ленинградские и московские мастера спроектировали фонтан «Балерины», зоны отдыха в парке имени Горького, бывший ресторан «Урал» и здание администрации.

Украшением маршрута стали Монумент первооткрывателям нефти Татарстана и здание ЗАГСа. Нефтяники сыграли ключевую роль в создании обоих объектов. Главный символ Лениногорска открыли в 1975 году, а современный Дворец бракосочетания — в 2015-м.

На территории художественной школы имени М. Х. Хаертдинова участники рассмотрели советскую мозаику «Союз труда и искусства», которая теперь соседствует с новыми муралами, посвященными природе юго-востока республики. Завершилась прогулка у озера, где живут утки и бобры.

Каждую точку маршрута Айгуль Рахимова дополняла воспоминаниями своей бабушки, которая живет в Лениногорске с самого его основания. Благодаря этим деталям экскурсия превратилась в живой диалог поколений.

«Хотя живу здесь с рождения, эта прогулка помогла мне переосмыслить город», — поделилась участница экскурсии Полина Аралина.

Экскурсии выпускников Школы гидов не просто знакомят лениногорцев с историей, а помогают по-новому взаимодействовать с городской средой, открывая возможности для развития и культурного досуга.

«Татнефть» создала проекты паблик-арта в трех городах Татарстана

Лениногорск стал третьим городом Татарстана, где «Татнефть» совместно с бюро «Новь» реализует комплексную программу художественного преобразования городской среды. Ранее подобные проекты появились в Альметьевске и Нижнекамске, получившие собственные концепции с учетом истории, культуры и особенностей местности.

Первым этапом стала программа «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске, запущенная в 2017 году. Она объединила более 40 объектов уличного искусства. Над муралами, скульптурами, лазерными инсталляциями и мультимедийными работами трудились 40 российских и зарубежных художников. Проект завершился в 2023 году.

В числе работ – скульптурная группа «Радиолярии» Сергея Соболева на территории кампуса Высшей школы нефти, объект «Великан» Андрея Люблинского и скульптура «Яблоня» Максима Свищева. Последняя отсылает к яблоневым аллеям, которые высаживали в первые годы существования Альметьевска.

Во время проекта также обновили родник возле стадиона «Алнас». Его оформили в виде ромашки – отсылки к Ромашкинскому месторождению – и выполнили из чупаевского камня, который использовали при строительстве первых городских домов.

Программа «Сказки о золотых яблоках» включала исследовательскую работу и просветительские мероприятия. Одним из ее продолжений стала Школа гидов: выпускники разработали авторские экскурсии по арт-объектам и проводят их, в том числе на татарском языке.

В 2025 году подобный проект запустили в Нижнекамске. Программа «Город-сад. Энергия Татнефти» посвящена истории города, его природе и промышленному развитию.

В нее вошли предпроектное исследование, создание паблик-арт-объектов, публичные мероприятия и запуск Школы гидов. В Нижнекамске появились серия муралов с дополненной реальностью и цифровой архив исторических фотографий и воспоминаний первостроителей города. С помощью AR-технологий жители могут знакомиться с архивными материалами и узнавать, как менялся Нижнекамск.

Муралы в Лениногорске объединили образы природы и нефтяной истории региона

В Лениногорске проект получил название «Нефтяной барбизон». Оно отсылает к художественному направлению, представители которого обращались к природе и сельским пейзажам. Эта идея перекликается с наследием Маснави Хаертдинова — основателя местной детской художественной школы, который выступал за объединение художников вокруг образов родного края.

На домах по проспекту Ленина и улице Шашина появились два крупных художественных объекта, которые дополнили ансамбль вокруг детской художественной школы имени Маснави Хаертдинова. Мурал «Туган як» («Родной край») екатеринбургского художника Сергея Акрамова посвящен природе Лениногорского района. На нем изображена цветущая яблоня, а в деталях можно разглядеть холмы с нефтяными качалками и сурка-байбака, обитающего в местных степях.

Вторая работа объединила монументальную живопись художника Андрея Калугина из Махачкалы и зеркальную мозаику московской команды «Небесные рыбы». В композиции отразили водные ландшафты региона и следы древнего моря, существовавшего на этой территории более 200 млн лет назад. Изображения окаменелых морских организмов отсылают к геологической истории юго-востока Татарстана и происхождению нефти.

«Нефтяной барбизон» включает и другие форматы взаимодействия с горожанами. В Лениногорске прошли встречи с художниками, открытый пленэр и мастер-класс по зеркальной мозаике, собравший около 50 участников. Школа гидов продолжила эту работу, предложив жителям самим рассказывать о городе и его изменениях.

Паблик-арт в этой программе становится частью более широкого процесса развития городской среды. Муралы и другие художественные объекты обращают внимание на местную природу и историю, а экскурсии, встречи и исследовательские инициативы помогают вовлечь жителей в осмысление культурного наследия.

Фото: пресс-служба "Татнефти"